A Manhattan, una luce diversa si accende quando una famosa cantante sceglie di cambiare il suo stile. Questa volta, il suo look combina elementi retrò e tocchi di colore, creando un’immagine che si distingue nel panorama della moda cittadina. L’attenzione si concentra sui dettagli che richiamano il romanticismo vintage, con linee e colori scelti per catturare l’attenzione tra le vie del quartiere. Un’immagine che suscita curiosità tra chi la osserva.

C’è una luce diversa a Manhattan quando Taylor Swift decide di trasformare il quartiere, precisamente il West Village, nel suo personale set cinematografico: qualche sera fa la cantautrice statunitense ha messo da parte i lustrini da scena per abbracciare un’estetica romantica, che sa di brezza marina e pomeriggi negli Hamptons, dimostrando come il vero segreto del glamour risieda in realtà nel perfetto gioco di contrasti. Ma scopriamo il suo look nei dettagli. Taylor Swift, il romanticismo che non ti aspetti: righe vintage e accenti pop per un look Old Money impeccabile. La cena presso il rinomato ristorante San Vicente di New York sembra confermare il desiderio di Taylor Swift di godersi una vita più tranquilla, quest’anno, dopo le fatiche — da record — degli ultimi tempi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Taylor Swift, il look dal romanticismo retrò tra righe e tocchi di colore

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