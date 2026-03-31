Taylor Swift tra perle e piume così diventa Elizabeth Taylor nel nuovo videoclip

Il 31 marzo 2026 è stato pubblicato un nuovo videoclip in cui l’artista interpreta il personaggio di Elizabeth Taylor, indossando perle e piume. La scena mostra un’interpretazione ispirata alla celebre attrice, con dettagli che richiamano il suo stile. La clip è stata condivisa sui canali ufficiali e ha subito attirato l’attenzione dei fan, noti come Swifties.

Per la somma gioia degli Swifties, proprio quando meno ce lo aspettavamo, in data 31 marzo 2026 Taylor Swift ha pubblicato il videoclip ufficiale di Elizabeth Taylor, terzo singolo estratto dall’album — dei record — The Life of a Showgirl, edito lo scorso ottobre e già certificato disco di platino in Italia. Il girato è per ora disponibile su Spotify ed Apple Music, ma non è finita qui: parallelamente ecco comparire su tutte le piattaforme anche due versioni speciali del brano, Elizabeth Taylor – So Glamorous Cabaret Version ed Elizabeth Taylor – Track By Track, ad arricchire ulteriormente l’universo narrativo del brano. Universo molto differente rispetto a ciò a cui stiamo stati abituati finora, seppur non la veda in panni del tutto inediti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Taylor Swift tra perle e piume, così diventa Elizabeth Taylor nel nuovo videoclip Articoli correlati Taylor Swift, a sorpresa il videoclip di ‘Elizabeth Taylor’A sorpresa Taylor Swift ha pubblicato il videoclip ufficiale di ‘Elizabeth Taylor’, terzo singolo estratto dall’album ‘The Life of a Showgirl’,... Nuovo record per l’industria musicale americana raggiunto nel 2025: il merito è anche dell’album “The Life Of A Showgirl” di Taylor SwiftLa RIAA (Recording Industry Association Of America) ha reso noti i dati del 2025, nei quali si evidenza un aumento dei ricavi dell’industria musicale... Taylor Swift - Elizabeth Taylor (Lyric Video)