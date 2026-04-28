Tavolette per aiutare i pazienti a comunicare donate alla Degenza Chirurgica del Sant’Anna
Otto tavolette per la comunicazione visiva sono state consegnate alla Degenza Chirurgica 2 dell’ospedale Sant’Anna. Questi strumenti sono stati donati per aiutare i pazienti a comunicare con il personale sanitario nei momenti in cui non possono parlare, come nel periodo post-operatorio o in situazioni cliniche particolari. La donazione mira a migliorare l’interazione tra i pazienti e gli operatori sanitari durante le cure.
Otto tavolette per la comunicazione visiva sono state donate alla Degenza Chirurgica 2 dell’ospedale Sant’Anna, con l’obiettivo di facilitare il dialogo tra pazienti e personale sanitario nei casi in cui la parola non sia possibile, come nel post-operatorio o in particolari condizioni cliniche.Si.🔗 Leggi su Quicomo.it
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