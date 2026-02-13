Ordine di Malta | un sorriso ai piccoli pazienti del Sant’Anna solidarietà e giochi per la Giornata Mondiale del Malato

Un sorriso nell’Appennino: l’Ordine di Malta ha portato conforto ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti, in provincia di Reggio Emilia, in occasione della Giornata Mondiale del Malato. Un gruppo di volontari ha organizzato giochi e distribuito dolci, per alleggerire la giornata dei bambini e delle loro famiglie.

Un Sorriso nell’Appennino: L’Ordine di Malta Porta Sollievo ai Piccoli Pazienti del Sant’Anna. Un gesto di solidarietà e vicinanza ha illuminato il reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti, in provincia di Reggio Emilia. Una delegazione dell’Ordine di Malta per l’Emilia Occidentale ha consegnato giocattoli ai bambini ricoverati, offrendo un momento di conforto e allegria in occasione della Giornata Mondiale del Malato. L’iniziativa sottolinea l’impegno dell’Ordine verso le comunità più fragili e l’importanza di un sostegno concreto per i pazienti e le loro famiglie. Un Presidio Essenziale per l’Appennino Reggiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Mercoledì scorso, in occasione della Giornata Mondiale del Malato, una delegazione dell’Ordine di Malta per l’Emilia Occidentale ha distribuito giocattoli ai piccoli degenti del reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti, portando un sorriso ai bambini durante un momento difficile.

Un evento di beneficenza ha coinvolto 200 Babbi Natale in moto, portando gioia ai piccoli pazienti del Policlinico di Milano.

