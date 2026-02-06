Chirurgia cataratta e retina al Sant’Anna arriva il 3D in sala operatoria | cosa cambia per i pazienti

In Italia, l’Oculistica del Sant’Anna ha adottato un sistema di visualizzazione 3D per le operazioni di retina e cataratta. Questo nuovo strumento permette ai chirurghi di vedere meglio i dettagli durante gli interventi e di lavorare con maggiore precisione. I pazienti beneficeranno di operazioni più sicure e più veloci. La tecnologia cambia il modo di fare chirurgia e potrebbe diventare presto una prassi comune in altri ospedali.

L'Oculistica di Asst Lariana ha introdotto un sistema di visualizzazione tridimensionale (3D), destinato a supportare l'attività chirurgica, in particolare negli interventi di chirurgia della retina e della cataratta. La novità riguarda quindi due delle procedure più frequenti e delicate in.

