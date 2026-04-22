A Taurianova, Raffaele Loprete ha annunciato la sua candidatura con un progetto chiamato Radici e Futuro, nato dalla collaborazione tra il sezione locale del Partito Democratico e Rifondazione Comunista. Loprete ha dichiarato di voler guidare la città verso un nuovo sviluppo, presentando dieci punti principali per il futuro. La sua proposta arriva in un momento di confronto tra le forze politiche locali, con l’obiettivo di influenzare le prossime scelte amministrative.

Raffaele Loprete punta a guidare il futuro di Taurianova proponendo un progetto denominato Radici e Futuro, frutto della convergenza tra il Partito Democratico e Rifondazione Comunista. La sfida elettorale nella cittadina della Piana si accende con una strategia che mira a presentarsi come la vera opzione alternativa all’attuale gestione amministrativa. Il candidato, che vanta già un’esperienza diretta nelle istituzioni locali avendo ricoperto il ruolo di assessore, ha delineato i pilastri della sua corsa verso il sindaco. Il piano d’azione si articola su dieci punti programmatici specifici, strutturati per rispondere alle necessità concrete della comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taurianova, Loprete sfida l’amministrazione: 10 punti per il futuro

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