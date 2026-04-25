Santa Vittoria | nasce Radici e Futuro la sfida di Caraffa

A Santa Vittoria è stata presentata una nuova lista chiamata Radici e Futuro, guidata da Annamaria Caraffa, in vista delle prossime elezioni comunali. La formazione comprende dieci candidati e si propone di affrontare il problema dello spopolamento e di valorizzare il territorio locale. La presentazione ufficiale si è svolta recentemente, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e promuovere iniziative mirate allo sviluppo locale.

? Cosa sapere Annamaria Caraffa lancia la lista Radici e Futuro per le elezioni a Santa Vittoria.. Il progetto coinvolge dieci candidati per contrastare lo spopolamento e valorizzare il territorio.. Annamaria Caraffa lancia la lista Radici e Futuro a Santa Vittoria in Matenano, proponendo un modello di gestione comunale che si distacca dai partiti tradizionali per concentrarsi sulle necessità reali del territorio. La novità politica arriva direttamente dalle strade del borgo. La squadra guidata da Annamaria Caraffa ha ufficializzato la propria candidatura, puntando su una visione che vede la comunità come un organismo dinamico, capace di produrre valore attraverso relazioni e opportunità concrete.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Santa Vittoria: nasce Radici e Futuro, la sfida di Caraffa Notizie correlate Futuro Nazionale, ad Avellino nasce il Comitato “Avellino 160”: "Radici locali per una sfida nazionale"Il movimento fondato da Vannacci prepara il terreno verso le Politiche 2027: tra autonomia, identità e partecipazione dal basso Il riferimento... Scuola, la Sicilia sfida il futuro: nasce la “Rete I.A.” con oltre 200 istitutiNon più un’insidia da temere, ma un potente alleato per una didattica personalizzata e inclusiva. Altri aggiornamenti Si parla di: Santa Vittoria in Matenano: Annamaria Caraffa candidata sindaco per la lista Radici e Futuro; Elezioni a S.Vittoria in Matenano, la lista Radici e Futuro per Annamaria Caraffa sindaca si presenta.