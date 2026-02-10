La polizia di Stato ha sequestrato 13 chili di droga e arrestato tre persone, due uomini e una donna, legate alla criminalità nigeriana a Reggio Emilia. L’operazione si è conclusa questa mattina, portando a un importante risultato contro il traffico di droga.

Reggio Emilia, 10 febbraio 2026 – Duro colpo inferto dalla polizia di Stato alla criminalità organizzata nigeriana a Reggio. Tre persone sono finite in manette e sono stati sequestrati oltre 13 chili di droga. Il blitz. Il blitz è scattato domenica sera ad opera della squadra mobile di Reggio e Ferrara. Dopo mirati servizi di controllo e monitoraggio nei giorni precedenti, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza – nell’ambito di un’inchiesta diretta dalla procura di Reggio – gli agenti della questura hanno notato due uomini con fare sospetto davanti all’ingresso di un’abitazione nel quartiere Castello nella frazione di Pratofontana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Duro colpo alla criminalità nigeriana, sequestrati 13 chili di droga: arrestati due uomini e una donna

Approfondimenti su Reggio Emilia Polizia

Nel porto di Gioia Tauro, un'operazione congiunta tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane ha portato al sequestro di 248 chili di cocaina purissima, rappresentando un importante colpo alla criminalità organizzata.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Reggio Emilia Polizia

Argomenti discussi: Droga nascosta nella carne macinata; Scampia, colpo al clan Raia: 15 arresti per camorra e traffico di droga; Sicurezza, il governo Meloni approva il nuovo Decreto; Un pacco di carne macinata con droga per un detenuto, la polizia penitenziaria intercettano le stupefacente.

Duro colpo alla criminalità nigeriana, sequestrati 13 chili di droga: arrestati due uomini e una donnaBlitz della squadra mobile della polizia di Stato: il carico era appena arrivato a Reggio Emilia da Ferrara. Cocaina ed eroina erano pronti per essere raffinati e poi venduti: sul mercato avrebbero fr ... ilrestodelcarlino.it

ESPLOSIVI FOGGIA Assalti esplosivi agli ATM, blitz dei Carabinieri: fermati membri di un’associazione criminaleFOGGIA – Un duro colpo alla criminalità organizzata specializzata negli assalti agli sportelli automatici. I Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia hanno eseguito un fermo di indiziato di delit ... statoquotidiano.it

La conferma a Politico. Il fallimento sarebbe un duro colpo politico per Macron, che aveva lanciato l’iniziativa nel 2017 con Merkel - facebook.com facebook

Taranto, il duro colpo all’impero del narcotrafficante Palumbo: confiscati beni per 1,2 milioni x.com