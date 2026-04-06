Conte ricorda il periodo più duro | Un'altra squadra sarebbe naufragata il Napoli ha tenuto la rotta

L'allenatore del Napoli ha ricordato il momento più difficile della stagione, sottolineando che un'altra squadra avrebbe potuto perdere terreno, mentre il Napoli ha mantenuto la stabilità. La squadra ha conquistato la quinta vittoria consecutiva battendo il Milan e si è posizionata al secondo posto in classifica, a sette punti dall'Inter. La prestazione ha permesso ai partenopei di consolidare il loro cammino.

Il Napoli battendo il Milan ha vinto la quinta partita consecutiva ed è salito al secondo posto. La squadra partenopea è a 7 punti dall'Inter. Conte più che del presente e del futuro ha tenuto a ricordare ciò che è accaduto nel passato. 🔗 Leggi su Fanpage.it La mamma di Zoe Trinchero ricorda l’incontro con l’assassino: “Mi ha mentito guardandomi in faccia”"Incontrerei il ragazzo che ha confessato di aver ucciso mia figlia solo se mi dicesse la verità, non credo lo perdonerò mai", dice a Fanpage. “Chi ce l’ha più lungo se la tira”: Chivu viviseziona il duello tra Hojlund e Akanji in Inter-NapoliCristian Chivu promuove la prestazione di Manuel Akanji contro Rasmus Hojlund in Inter-Napoli: "Ha fatto una grande gara". Temi più discussi: Claudia Conte, scoppia il caso; Al Napoli è arrivato un diktat da Conte, gesto del mister ieri durante una partitina; La Gazzetta insiste: Conte ct dell’Italia? Ipotesi difficile, a Napoli il progetto continua; I due segnali che Conte vuole sfruttare domani sera contro il Milan. Hojlund ringrazia Conte: Sembrava tutto finito, poi a Napoli…Rinascita, lavoro e mentalità. Sono queste le parole chiave del momento che sta vivendo Rasmus Hojlund, protagonista di una stagione importante con il Napoli. Dal ritiro della nazionale danese, impegn ... msn.com Supercoppa: Conte 'finale dà stimoli, ma si ricorda solo chi vince'La vittoria e il raggiungimento della finale di Supercoppa ti porta energia, fiducia ed entusiasmo per il match decisivo. Il trofeo è una spinta molto importante, abbiamo recuperato energia e ... ansa.it Antonio Conte ha scelto il nuovo attaccante del Napoli, arriva a giugno per quasi 30 milioni di euro Ricorda Pio Esposito dell'Inter, quest'anno ha già segnato 18 gol. Lukaku addio, la SSC Napoli sta già comprando il suo sostituto | Link nel 1° commento facebook Piantedosi-Conte, nuova grana per Meloni che ricorda l’affaire Boccia-Sangiuliano: ipotesi rimpasto più vicina x.com