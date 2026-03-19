Imprese Tasca A2a | Tre dimensioni per integrare cultura aziendale e just transition

L'amministratore delegato di A2a ha dichiarato che l'azienda si basa su tre dimensioni principali per integrare la cultura aziendale con la strategia di transizione giusta. La discussione riguarda l'adozione di approcci che uniscono valori aziendali e obiettivi di sostenibilità. La comunicazione si concentra su come queste tre aree siano fondamentali per il percorso di transizione dell'impresa.

(Adnkronos) – "L’integrazione tra la cultura aziendale e strategica di A2a e la Just transition è avvenuta incrociando tre dimensioni, quella organizzativa, quella economico – finanziaria e quella culturale, in questo modo siamo riusciti a considerare la Just transition come un passaggio del nostro piano industriale nella valutazione dei nostri investimenti”. Lo ha detto?Roberto Tasca, Presidente di A2a, intervenendo oggi a Roma a ‘Stakeholder engagement. Misurare l’impatto per creare valore’, l’evento del Gruppo – realizzato in collaborazione con Assonime e con il contributo di partner strategici quali The European House Ambrosetti e Sda Bocconi School of Management di Milano – dove è stato presentato l’Engagement Value Index report. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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