Arezzo, 22 aprile 2026 – “Amicizia e Colori”, è il titolo della mostra di Gabriele, Elvira e Miranda, in programma dal 24 aprile al 3 maggio al Sottotetto del Teatro. L’inaugurazione è prevista per il 24 aprile alle ore 16.30. Tre artisti castiglionesi, per estrazione, storie e stili molto diversi tra di loro ma uniti nel condividere la bellezza del nostro territorio. “Amicizia e Colori”, è il titolo della mostra di Gabriele, Elvira e Miranda, in programma dal 24 aprile al 3 maggio al Sottotetto del Teatro. L’inaugurazione è prevista per il 24 aprile alle ore 16.30. “ Elvira Ghigi, Miranda Raffaelli e Gabriele Menci sono tre artisti. Basta col ritenerli pittori amatoriali o altre definizioni che non danno il dovuto risalto a chi ha fatto diventare una passione un’arte.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Amicizia e Colori”, la mostra di Gabriele, Elvira e Miranda, in programma dal 24 aprile al 3 maggio al Sottotetto del Teatro

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