Minori stranieri soli cambia tutto | il Comune aggiorna le regole

L'Aquila ha modificato le regole per l'accoglienza dei minori stranieri soli. Il Comune ha introdotto criteri più severi e procedure più dettagliate, rispondendo alle nuove disposizioni regionali. Questa scelta mira a garantire una gestione più sicura e organizzata dei giovani stranieri senza accompagnatori. Le nuove norme interessano tutte le strutture che ospitano minori e prevedono controlli più accurati. La decisione riguarda circa 50 ragazzi attualmente accolti sul territorio.

L'Aquila - Nuovi criteri e procedure più stringenti per l’accoglienza dei minori non accompagnati: l’amministrazione comunale adegua il capitolato alle disposizioni regionali vigenti. Il Comune dell’L'Aquila ha approvato l’aggiornamento del capitolato d’appalto relativo ai servizi di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, intervenendo su requisiti strutturali, standard organizzativi e procedure operative. L’intervento si inserisce in un percorso di adeguamento alle più recenti linee guida regionali, con l’obiettivo di uniformare il sistema locale alle disposizioni vigenti in materia di tutela dei minori.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Minori stranieri soli, cambia tutto: il Comune aggiorna le regole Leggi anche: Sicilia prima per minori stranieri soli, il sistema di accoglienza sotto pressione Leggi anche: Minori stranieri soli, 3 milioni per percorsi personalizzati di studio e lavoro God Assigned an Angel Over You — Who Is It Really Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: DDL immigrazione: i rischi per i minori soli; I minori migranti sono nel mirino. Così il governo produce solo nuova irregolarità; Il nuovo Ddl immigrazione riduce tutele e diritti: anche i minorenni migranti soli sotto attacco; Meno tutele e diritti: anche i minorenni migranti soli sono sotto attacco. Minori stranieri non accompagnati, una famiglia cambia la vita. Ma l’affido non decollaSolo il 4% degli oltre 17mila minorenni migranti arrivati in Italia da soli è accolto in famiglia. Unicef e Cnca (Coordinamento nazionale comunità accoglienti) danno la parola ai genitori affidatari: ... vita.it DDL immigrazione: i rischi per i minori soliLe norme contenute nel Disegno di legge sull’immigrazione, varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri rischiano di ridurre le tutele e le misure di protezione per migliaia di minori stranieri non acc ... savethechildren.it Come cambia il Capitolato speciale del Comune dell'Aquila per l’affidamento dei servizi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati - facebook.com facebook Minori stranieri non accompagnati, Genova attende tavolo urgente del governo sull'istruzione e incremento risorse x.com