Tari 2025 Messina tra le città con la tassa sui rifiuti più contenuta | il confronto nazionale

Da messinatoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Tari a Messina si conferma tra le più basse d’Italia, secondo un confronto nazionale. Mentre molte città aumentano le tariffe, la città dello Stretto riesce a mantenere i costi più contenuti, nonostante le difficoltà nel settore dei rifiuti. La gestione rimane complicata, tra infrastrutture vecchie e problemi organizzativi ancora irrisolti.

La gestione dei rifiuti in Italia continua a mostrare forti disparità territoriali e un costante aumento della Tari, mentre rimangono irrisolte criticità infrastrutturali e organizzative. È quanto emerge dallo studio della Uil sul carico fiscale della tassa sui rifiuti dal 2020 al 2025, curato.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

