A Taranto, un uomo ha segnalato al 112 di aver ucciso la moglie con un’arma bianca in via Minniti. Poco dopo, è stato scoperto che la scena del crimine era stata allestita intenzionalmente dall’uomo stesso, nel tentativo di ottenere interventi più rapidi da parte delle forze dell’ordine. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e verificare le motivazioni dietro questa simulazione.

? Cosa sapere Un uomo a Taranto ha denunciato al 112 l'omicidio della moglie con arma bianca.. L'uomo ha simulato il delitto in via Minniti per accelerare i soccorsi della Polizia.. In via Minniti a Taranto, un uomo ha scatenato il dispiegamento massiccio di Polizia, Vigili del Fuoco, Scientifica e Squadra Mobile dopo aver denunciato al 112 un finto omicidio della moglie con l’arma bianca. Seduti ai tavolini dei bar di quartiere, tra il rumore dei cucchiaini e la polvere che si alza dalle strade tarantine, ci si aspetta la cronaca vera, quella che sa di fatica e di dignità. Invece, questa sera, il silenzio dei vicoli è stato spezzato da sirene che sembravano non finire mai, per una tragedia che, una volta scavata sotto la superficie della bugia, si è rivelata solo un vuoto inganno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, falso omicidio per accelerare i soccorsi: caos in via Minniti

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