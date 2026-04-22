Falso allarme a Treviso | il vento inganna e scatena i soccorsi

Mercoledì 22 aprile 2026, nella provincia di Treviso, un automobilista ha segnalato la caduta di una mongolfiera vicino alla Feltrina, scatenando un massiccio intervento di soccorso. In realtà si trattava di un falso allarme causato dal vento, che aveva ingannato l'automobilista. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di emergenza, ma non si sono riscontrate situazioni di pericolo o danni.

Un finto incidente aereo ha scatenato un massiccio dispiegamento di mezzi di soccorso nella provincia di Treviso, mercoledì 22 aprile 2026, dopo che un automobilista ha segnalato la caduta di una mongolfiera nei pressi della Feltrina. Le ricerche aeree condotte dal Suem 118 hanno però confermato l’assenza di qualsiasi pericolo per l’incolumità pubblica, rivelando che l’allarme era causato esclusivamente dalle condizioni meteorologiche. La dinamica del malinteso tra la Feltrina e Porcellengo. Poco dopo la pausa pranzo, la centrale operativa del Suem 118 è stata allertata da un conducente che transitava lungo la viabilità della Feltrina, il quale, osservando un oggetto in movimento, ha riferito la precipitazione di un aeromobile a vela.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Falso allarme a Treviso: il vento inganna e scatena i soccorsi Notizie correlate Montagna lombarda: 155 soccorsi, la tecnologia ingannaLa montagna lombarda registra un aumento preoccupante degli interventi di soccorso, guidati da tecnici volontari della XIX Delegazione Lariana. Falso Centro Gestione Vaccinale inganna i cittadini via SMS: come difendersiFalso "Centro Gestione Vaccinale" inganna i cittadini via SMS Numerazione a pagamento 893 usata per truffare: ecco come difendersi È in circolazione...