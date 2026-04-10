Nel tardo pomeriggio di oggi, un guasto alla rete elettrica nei pressi di Vercelli ha causato l’interruzione del traffico ferroviario sulla linea Torino-Milano. La circolazione dei treni è stata sospesa, provocando disagi e ritardi sulla tratta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione e ripristinare la normale circolazione. La causa del guasto è ancora in fase di accertamento.

Un guasto alla rete elettrica nei pressi di Vercelli ha paralizzato il traffico ferroviario sulla direttrice Torino-Milano nel tardo pomeriggio di oggi. Il blocco ha causato pesanti ritardi, lasciando molti passeggeri in attesa per ore e costringendo le autorità a interventi di emergenza per gestire lo spostamento dei viaggiatori. Blocco tecnico e operazioni di soccorso a Vercelli. La criticità infrastrutturale si è concentrata su un nodo fondamentale della linea, interrompendo lo scambio regolare tra le due metropoli del Nord. Le squadre tecniche di Rfi sono scese in campo immediatamente per affrontare la riparazione, ma la natura complessa del danno all’impianto elettrico ha reso i tempi di ripristino molto lunghi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco ferroviario Torino-Milano: caos e soccorsi a Vercelli

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