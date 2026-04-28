Taranto | Delphis d’oro per l’agroalimentare Oggi e domani

A Taranto si svolge la seconda edizione del premio Delphis d’oro dedicato all’agroalimentare, prevista per il 2026. L’evento, che si terrà oggi e domani presso la SVAM, prevede due giornate dedicate a temi come innovazione, tutela ambientale e produzione. La manifestazione comprende incontri e sessioni che coinvolgono professionisti del settore per discutere di pratiche sostenibili e nuove tecnologie applicate all’agroalimentare.

Di seguito il comunicato: DELPHIS d’ORO per l’AGROALIMENTARE seconda edizione – 2026 DUE GIORNATE TRA INNNOVAZIONE, TUTELA DELL’AMBIENTE E PRODUZIONE Due appuntamenti alla SVAM di Taranto MARTEDI mattina 28 aprile 9.30 MERCOLEDI sera 29 aprile 19.00 Il “Delphis d’Oro per l’Agroalimentare” è il progetto ideato da Fondazione Taranto 25 per celebrare le eccellenze della nostra terra e del nostro mare. Quest’anno abbiamo fatto un salto di qualità con un evento di due giorni, DOMANI 28 e MERCOLEDI 29 aprile, ospiti della SVAM di Taranto. E per questo ringraziamo il comando dell’Aeronautica per la squisita disponibilità. Martedì 28 aprile (inizio ore 9.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto: Delphis d’oro per l’agroalimentare Oggi e domani Notizie correlate Leggi anche: Ginosa, incontro sul Made in Italy agroalimentare promosso da Coldiretti Taranto Agroalimentare, da domani a martedì 21 aprile torna “PizzAcademy Tramonti”Torna PizzAcademy Tramonti, l’appuntamento dedicato alla cultura della pizza e alla valorizzazione dell’arte dei maestri pizzaioli italiani. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Delphis d’Oro, due giorni dedicati all’agroalimentare sostenibile; DELPHIS d’ORO per l’AGROALIMENTARE; 100 NOTIZIE, TG H. 14:00 DEL 26 APRILE 2026. Lite in famiglia, Zuppi a Massafra e Delphis d’Oro. “Taranto che Resta”, tre giornate per giovani imprenditori Factory d’impresa per studenti delle scuole superiori - facebook.com facebook Il #CSMM amm. Giuseppe Berutti Bergotto: “vi auguro mari calmi e venti favorevoli lungo tutto il cammino della vostra vita.” #OltreilGrado #Taranto #GiuramentoSolenne #Marescialli #VFI #IlGrandeEquipaggio #ItalianNavy x.com