Alessandro Bastoni ha ammesso di aver accentuato la caduta dopo il contatto con Kalulu, motivato da una volontà di ottenere un calcio di rigore. La sua confessione arriva in vista della partita di andata dei playoff di Champions League contro il BodoGlimt e rivela anche un suo personale rammarico per la reazione successiva all’incidente. Bastoni ha spiegato di aver reagito in modo impulsivo, senza pensare alle conseguenze, durante un momento di frustrazione.

In vista della gara d’andata dei playoff di Champions League tra BodoGlimt e Inter, emergono le parole condivise da Alessandro Bastoni in conferenza insieme al tecnico Cristian Chivu per chiarire l’episodio analizzato e le ripercussioni successive. L’intervento mira a offrire una lettura degli eventi basata sui fatti e sulle dinamiche vissute dal giocatore, in un contesto di grande pressione mediatica e di grande importanza sportiva. La relazione ufficiale parte dalla volontà di mettere “faccia” su quanto accaduto sabato, con Bastoni che riconosce di aver accentuato la caduta dopo il contatto con Kalulu e afferma di assumersi la responsabilità pubblicamente. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Bastoni confessa: «Ho accentuato la caduta dopo il contatto con Kalulu, ma il mio vero rimpianto è la reazione successiva»

Bastoni ammette: «Quando ho sentito il contatto con Kalulu ho accentuato la caduta. La cosa che mi dispiace di più è la reazione avuta dopo»Alessandro Bastoni ha ammesso di aver esagerato nella caduta dopo il contatto con Kalulu, spiegando che la sua reazione è stata sbagliata.

Bastoni: “Ho accentuato la caduta, ma mi spiace più per quello fatto dopo. Ero in trance agonistica”Alessandro Bastoni ha confessato di aver esagerato nel simulare una caduta durante la partita tra Inter e Juventus, motivato dalla voglia di ottenere un vantaggio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.