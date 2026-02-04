Il piano Transizione 5.0, che doveva essere operativo da settimane, resta bloccato. Gli investimenti delle imprese sono in attesa di chiarimenti sui costi e sull’apertura ai produttori extra Ue, rallentando così la sua attuazione.

Il nuovo piano Transizione 5.0, che prevede l’iperammortamento a sostegno degli investimenti delle imprese, è ancora fermo. Il ministero delle Imprese e del made in Italy ha predisposto in tempi rapidi il decreto attuativo (si veda Il Sole 24 Ore del 7 gennaio) trasmettendolo poi all’Economia che deve esprimere il concerto. Ma l’iter risulta ancora congelato e non per un mero dettaglio burocratico: il Tesoro sta valutando se ci sono i margini per coprire finanziariamente l’eliminazione del requisito di origine territoriale che, in base alla norma della legge di bilancio, limita i beni acquistabili con l’incentivo solo a quelli prodotti in uno degli Stati membri della Ue o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Nuovo piano Transizione 5.0 in ritardo: nodo costi sull’apertura ai produttori extra Ue

Approfondimenti su Transizione 5.0

Il cantiere della Casa di Comunità sta incontrando ritardi, suscitando preoccupazioni tra i cittadini.

L'intelligenza artificiale si conferma come una tecnologia destinata a rimanere, ma i costi associati possono influire sui risultati economici.

Ultime notizie su Transizione 5.0

