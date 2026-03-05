Bilancio Napoli stipendi a 160 milioni | il piano di De Laurentiis

Il bilancio del Napoli rivela stipendi per circa 160 milioni di euro e una liquidità di 174 milioni. Il club si conferma tra le società più solide d’Europa, con un patrimonio netto di 190 milioni di euro. Questi dati sono stati resi noti attraverso il rapporto finanziario ufficiale, che evidenzia la situazione economica del club.

I successi sul campo hanno un prezzo: la gestione targata Antonio Conte ha fatto lievitare i costi aziendali. La società è solida, ma si prepara a una nuova fase di rigore finanziario. I CONTI DEL CLUB. Il Napoli si conferma una delle società più solide d’Europa, vantando una liquidità di 174 milioni di euro e un patrimonio netto di 190 milioni. Tuttavia, l’avvio del nuovo ciclo tecnico affidato ad Antonio Conte ha comportato un’impennata vertiginosa dei costi di gestione. Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, il monte ingaggi è salito a 160 milioni di euro (il terzo più alto della Serie A), mentre gli ammortamenti toccano quota 130 milioni. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

