Al Madrid Open, il torneo Masters 1000 in corso, si sono verificati numerosi ritiri tra i partecipanti, causando preoccupazione tra gli appassionati. Un ex campione ha commentato i motivi dietro queste uscite, parlando di problemi fisici e di altri imprevisti. Tra le vicende più curiose, un episodio legato ai tacos di gamberetti avariati ha attirato l’attenzione, aggiungendo un tocco insolito alla manifestazione. Il torneo continua tra tensioni e sorprese.

Il Masters 1000 di Madrid sta vivendo giorni particolarmente difficili, segnati da una serie insolita di ritiri e problemi fisici che hanno colpito diversi tennisti di primo piano. Tra i casi più eclatanti, Marin Cilic si è ritirato prima ancora di scendere in campo contro Joao Fonseca, mentre la numero uno del mondo Iga Swiatek ha dovuto alzare bandiera bianca nel terzo set del suo incontro, visibilmente provata da problemi di stomaco. Madison Keys non ha nemmeno disputato la prima partita, e Liudmila Samsonova ha dato forfait prima del terzo turno. Particolarmente drammatica la situazione vissuta da Coco Gauff, che ha addirittura vomitato in campo durante la sfida contro Cirstea, riuscendo comunque a portare a casa la vittoria nonostante le condizioni precarie.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Madrid Open, l’ex campione Jim Courier svela il mistero dei ritiri e l’incubo dei tacos di gamberetti avariati

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