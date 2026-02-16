WTA Dubai ritiri di Sabalenka e Swiatek Il direttore Tahlak | Le multe non servono
Sabalenka e Swiatek hanno deciso di ritirarsi dal torneo di Dubai, causando non pochi problemi agli organizzatori. Il direttore Tahlak ha dichiarato che le multe finora applicate non sono sufficienti a scoraggiare i ritardi o le assenze improvvise. In questa situazione, gli organizzatori puntano a trovare soluzioni più dure per garantire la regolarità della competizione.
Dubai, il WTA scosso dai ritiri di Sabalenka e Swiatek: il direttore Tahlak chiede penalità più severe. Dubai è al centro di una polemica nel mondo del tennis femminile dopo i ritiri a sorpresa di Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, e Iga Swiatek, numero due della classifica, dal torneo WTA 1000. Il direttore dell’evento, Salah Tahlak, ha espresso forti dubbi sulla legittimità delle motivazioni addotte dalle giocatrici, proponendo di affiancare alle multe la decurtazione di punti in classifica come deterrente più efficace. Un colpo all’immagine del torneo e alla fiducia dei fan. La notizia dei ritiri ha colto di sorpresa gli organizzatori e i tifosi, soprattutto considerando che Dubai è un evento considerato “obbligatorio” nel calendario WTA, sebbene tale status non comporti vincoli legali stringenti.🔗 Leggi su Ameve.eu
Tabellone WTA Dubai 2026: Jasmine Paolini sul luogo della gioia nel 2024. Zona di quarti con Gauff, assenti Sabalenka e Swiatek
Il tabellone WTA Dubai 2026 mostra che Jasmine Paolini torna nel luogo della sua vittoria del 2024, dopo aver superato le qualificazioni e aver dimostrato di essere in buona forma.
WTA Doha 2026, vincono a fatica Swiatek e Rybakina. Eliminata Svitolina negli ottavi di finale
I match degli ottavi di finale al WTA Doha si sono conclusi con fatica per le teste di serie più alte.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dubai su SuperTennis: martedì alle 18 Paolini-Eala. Forfait Cocciaretto; WTA Dubai 2026: la prima avversaria di Paolini sarà Eala, si ritirano Muchova e Sakkari; WTA Dubai 2026, Alexandra Eala affronterà Jasmine Paolini al 2° turno. Cade Liudmila Samsonova; WTA Dubai: Eala sfiderà Paolini, Fernandez rimonta Samsonova. Bene Krejcikova e Shnaider.
WTA Dubai, ritiri di Sabalenka e Swiatek. Il direttore Tahlak: Le multe non servono, togliete dei puntiIl direttore di Dubai commenta i ritiri di Iga Swiatek e Aryna Sabalenka: Le multe non servono, togliete punti ... ubitennis.com
WTA 1000 Dubai 2026: Elisabetta Cocciaretto si ritira per infortunioElisabetta Cocciaretto è costretta al ritiro nel WTA 1000 di Dubai per un infortunio riscontrato alla coscia destra ... spaziotennis.com
Non nasce affatto sotto una buona stella il torneo WTA 1000 Dubai. L'elenco dei ritiri impressionante: Sabalenka (problema all'anca) Swiatek (cambio di programma) Muchova (cambio di programma) Sakkari (malessere non specificato) Mboko (gomito) Zheng x.com
WTA 1000 Dubai 2026 Forfait di Sabalenka e Swiatek Il torneo WTA 1000 di Dubai non avrà ai nastri di partenza le prime due tenniste della classifica WTA: Aryna Sabalenka e Iga Swiatek rinunciano a partecipare al torneo in programma dal 15 al - facebook.com facebook