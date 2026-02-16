WTA Dubai ritiri di Sabalenka e Swiatek Il direttore Tahlak | Le multe non servono

Sabalenka e Swiatek hanno deciso di ritirarsi dal torneo di Dubai, causando non pochi problemi agli organizzatori. Il direttore Tahlak ha dichiarato che le multe finora applicate non sono sufficienti a scoraggiare i ritardi o le assenze improvvise. In questa situazione, gli organizzatori puntano a trovare soluzioni più dure per garantire la regolarità della competizione.

Dubai, il WTA scosso dai ritiri di Sabalenka e Swiatek: il direttore Tahlak chiede penalità più severe. Dubai è al centro di una polemica nel mondo del tennis femminile dopo i ritiri a sorpresa di Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, e Iga Swiatek, numero due della classifica, dal torneo WTA 1000. Il direttore dell’evento, Salah Tahlak, ha espresso forti dubbi sulla legittimità delle motivazioni addotte dalle giocatrici, proponendo di affiancare alle multe la decurtazione di punti in classifica come deterrente più efficace. Un colpo all’immagine del torneo e alla fiducia dei fan. La notizia dei ritiri ha colto di sorpresa gli organizzatori e i tifosi, soprattutto considerando che Dubai è un evento considerato “obbligatorio” nel calendario WTA, sebbene tale status non comporti vincoli legali stringenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il tabellone WTA Dubai 2026 mostra che Jasmine Paolini torna nel luogo della sua vittoria del 2024, dopo aver superato le qualificazioni e aver dimostrato di essere in buona forma.

I match degli ottavi di finale al WTA Doha si sono conclusi con fatica per le teste di serie più alte.

