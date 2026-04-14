Nicole Kidman ha rivelato la sua nuova vocazione | diventare doula della morte figura specializzata nel dare sollievo ai malati terminali

L'attrice ha annunciato di voler intraprendere una nuova strada professionale, quella di diventare una doula della morte, una figura che si occupa di assistere i malati terminali nel momento finale. Dopo aver lavorato come medico legale nella serie televisiva, ha condiviso questa intenzione di dedicarsi a offrire supporto e conforto a chi sta affrontando la fine della vita. La sua scelta è stata comunicata pubblicamente dopo aver terminato le riprese della serie.

L’attrice premio Oscar, 58 anni, lo ha annunciato durante un panel all'Università di San Francisco, spiegando di avere preso questa decisione dopo la morte della madre Janelle L’attrice premio Oscar, 58 anni, lo ha annunciato durante un panel all’Università di San Francisco, spiegando di avere preso questa decisione dopo la morte della madre, Janelle, avvenuta nel 2024 a 84 anni. Kidman ha ammesso che la decisione può apparire «un po’ strana», ma di essersi convinta dell’importanza delle doula in situazioni così complesse come la perdita di una persona cara: «Quando mia madre è morta si sentiva molto sola, e c’era poco che la famiglia potesse fare.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Nicole Kidman ha rivelato la sua nuova vocazione: diventare doula della morte, figura specializzata nel dare sollievo ai malati terminali Nicole Kidman diventerà una “doula della morte”: che cosa significaDurante un recente incontro all’Università di San Francisco, Nicole Kidman ha rivelato di aver intrapreso un percorso per diventare una “doula della... Nicole Kidman cambia vita: dopo il lutto diventa doula della morteL’attrice Nicole Kidman sta affrontando un profondo cambiamento nel proprio percorso professionale, decidendo di intraprendere una formazione... Nicole Kidman vuole aiutare le persone a morire, la decisione dopo la perdita della mamma. Cos'è e cosa fa una "doula della morte" - facebook.com facebook NICOLE KIDMAN HA DECISO DI DIVENTARE UNA DOULA DELLA MORTE, OVVERO VUOLE OFFRIRE SOLLIEVO AI MALATI x.com