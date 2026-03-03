Sparatoria a Mogliano 30enne patteggia tre anni | è ai domiciliari

Un uomo di 30 anni, residente a Mestre, ha patteggiato tre anni di reclusione davanti al gup Cristian Vettoruzzo. L’arrestato, accusato di una sparatoria avvenuta in via Italo Svevo a Mogliano il 10 novembre, è ora ai domiciliari. L'uomo, di origini albanesi, è difeso dall’avvocato Mauro Serpico. La sentenza è stata pronunciata oggi, 3 marzo.

Ha patteggiato davanti al gup Cristian Vettoruzzo, oggi 3 marzo, una pena a tre anni di reclusione Alfred Hoxhaj, l'albanese 30enne, residente a Mestre (difeso dall’avvocato Mauro Serpico) arrestato per la sparatoria in via Italo Svevo a Mogliano del 10 novembre scorso e accusato di rissa e porto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

