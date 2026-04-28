Taglio ai posti di potenziamento in Campania | 201 cattedre in meno nonostante il crollo degli alunni La posizione di ANIEF
In Campania, l’Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato che sono stati tagliati 201 posti destinati al potenziamento dell’offerta formativa. Questa decisione arriva nonostante il calo degli studenti registrato nella regione nel corso degli ultimi anni. La riduzione riguarda le cattedre aggiuntive previste per il potenziamento delle attività didattiche e non interessa altre aree dell’organico. La decisione ha suscitato reazioni da parte di alcune organizzazioni sindacali.
A prima vista potrebbe sembrare una buona notizia, ma il quadro che emerge dall’informativa odierna dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania nasconde una riduzione significativa dei posti destinati al potenziamento. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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