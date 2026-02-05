A Modena, il bilancio del Comune si fa sempre più complicato da capire. Con le ris risorse in calo e i tagli ai servizi, i cittadini si trovano a vivere una situazione difficile. Le scelte di amministrazione e le restrizioni influiscono su scuole, strade e assistenza, mentre la mancanza di fondi mette a rischio alcuni interventi fondamentali. La situazione resta difficile da decifrare, e le incognite economiche complicano ulteriormente il quadro.

**Le risorse del bilancio comunale: un’analisi critica della gestione finanziaria in un contesto di crescente incertezza economica** A **Modena**, nel cuore della regione Emilia-Romagna, il bilancio del Comune si sta facendo sempre più difficile da interpretare. Le scelte di gestione, in particolare quelle relative alla gestione del debito, sembrano non dare risultati significativi nella pratica. Secondo l’esperienza di **Maria Ambrogini**, consigliera dei Riformisti, e di altri esponenti della politica locale, **la gestione finanziaria del comune è stata condizionata non tanto da una migliore organizzazione delle risorse, quanto da un sistema di rinvio di pagamenti che, a breve termine, non apporta benefici reali**. 🔗 Leggi su Ameve.eu

