Brindisi trionfa | due bronzi nazionali per la Gold Team 2026

Nel fine settimana del 28 e 29 marzo, la squadra di Brindisi ha ottenuto due medaglie di bronzo ai campionati italiani assoluti cadetti 2026, che si sono svolti a Busto Arsizio. Le atlete e gli atleti che hanno conquistato i terzi posti sono Angela Grassi e Alessandro Sirena. La manifestazione ha visto partecipare numerose squadre da tutta Italia.

Il weekend del 28 e 29 marzo ha la Gold Team di Brindisi salire sul podio nazionale a Busto Arsizio. Due bronzi sono stati conquistati da Angela Grassi e Alessandro Sirena durante il campionato italiano assoluto cadetti 2026. L’allenatore Marco Cazzato guida una squadra che dimostra costanza nei risultati, confermando l’eccellenza sportiva del territorio brindisino. Anche Gabriele Darrozzino ha partecipato alla sua prima esperienza nazionale, lasciando un segno positivo pur senza medaglia. Le prestazioni di Angela Grassi nella categoria dei 59 Kg femminili cinture rosse e di Alessandro Sirena nei 61Kg maschili cinture nere non sono semplici numeri su una classifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brindisi trionfa: due bronzi nazionali per la Gold Team 2026 Articoli correlati Taekwondo, campionati italiani: due bronzi per la Gold Team BrindisiAngela Grassi e Alessandro Sirena, diretti dal maestro Marco Cazzato, conquistano due splendide medaglie a Busto Arsizio Bronzo per Angela Grassi... Campionati nazionali under 15 a Ostia, un argento e due bronzi per i Lottatori di Borgo NuovoGrande Risultato per i Lottatori di Borgo Nuovo Palermo della società ?sportiva dilettantistica Od fitness.