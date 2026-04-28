Taekwondo debutto per 4 allievi di Balestrate e Trappeto | conquistate due medaglie d’argento ?

Quattro allievi dell’associazione Le Pantere della Polizia Bike di Trappeto Balestrate hanno partecipato per la prima volta a una competizione di taekwondo. Durante l’evento, due di loro sono arrivati secondi, conquistando medaglie d’argento. La gara si è svolta di recente e ha visto la presenza di diversi partecipanti provenienti da varie località. I giovani atleti hanno affrontato le loro prime sfide nel mondo agonistico, ottenendo risultati di rilievo.

Debutto agonistico per quattro allievi di Taekwondo dell’associazione Le Pantere della Polizia Bike di Trappeto Balestrate. Due medaglie di argento e due qualificazioni perse per pochi punti il risultato finale di quella che è stata la prima uscita ufficiale del team.?Al palazzetto dello sport di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Taekwondo, Balestrate e Trappeto trionfano ai campionati regionali con un primo e un secondo postoInizia con un doppio successo l'anno sportivo dell’associazione Le Pantere della polizia di Trappeto e Balestrate. Olimpiadi d'argento e di bronzo: le medaglie conquistate dall'Italia oggiIn questa giornata olimpica l’Italia ha raggiunto ottimi risultati, portando a casa tre medaglie. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Tennis Chieti, debutto storico in Serie B1: pari contro Modena a Piana Vincolato; LIVE Musetti-Hurkacz 6-4 7-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro supera le insidie dell’esordio ed approda al terzo turno; Gaddini il migliore, debutto promettente per Benvenuto; Un fuoricampo da 120 metri nel debutto del Jfk Mondovì. Taekwondo, debutto per 4 allievi di Balestrate e Trappeto: conquistate due medaglie d’argentoDebutto agonistico per quattro allievi di Taekwondo dell’associazione Le Pantere della Polizia Bike di Trappeto Balestrate. Due medaglie di argento e due qualificazioni perse per pochi punti il risult ... blogsicilia.it FABRIANO - IL TAEKWONDO FABRIANESE BRILLA A MANCHESTER Tris d’assi al British Open G1 2026 "Si è concluso con un bilancio estremamente positivo il weekend internazionale della nostra squadra al British Taekwondo International Open 2026, pr - facebook.com facebook