Olimpiadi d' argento e di bronzo | le medaglie conquistate dall' Italia oggi

Oggi l’Italia torna a sorridere alle Olimpiadi: in una giornata piena di emozioni, i nostri atleti portano a casa tre medaglie, tra cui un bronzo di Sofia Goggia nella discesa libera femminile. La gara si è conclusa con entusiasmo e soddisfazione, dimostrando ancora una volta la competitività del nostro sport.

In questa giornata olimpica l’Italia ha raggiunto ottimi risultati, portando a casa tre medaglie. La prima è arrivata verso l’ora di pranza, con Sofia Goggia che ha conquistato il bronzo nella discesa libera femminile.Argento nel BiathlonPoco dopo è arrivato un argento, questa volta nel Biathlon.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Olimpiadi Italia

L’Italia conquista subito le sue prime medaglie ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

#Milano-Cortina 2026 || L’Italia conquista subito due medaglie nella discesa libera a Bormio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

SOFIA GOGGIA, sei meravigliosa! Medaglia d'ORO in discesa | PYEONGCHANG 2018 | RIVIVI LA GARA

Ultime notizie su Olimpiadi Italia

Argomenti discussi: Le medaglie d'oro e d'argento delle olimpiadi non sono mai state così preziose: gli atleti vincitori di Milano-Cortina indosseranno le più costose nella storia dei Giochi; Medaglie olimpiche e boom del valore dei metalli preziosi: quanto valgono; Oro e argento alle stelle: sono le medaglie più preziose di sempre; Franzoni d’argento, Paris di bronzo: due italiani sul podio nella discesa, non era mai successo.

Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi, Goggia e Dalmasso bronzo in sci e snow. Argento per la staffetta di biathlon ... tg24.sky.it

Biathlon, il quartetto azzurro è d’argento nella staffetta mistaTommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi battuti solo dalla Francia. Completa il podio la Germania ... ilsole24ore.com

Milano-Cortina, Italia d’argento nella staffetta #biathlon #olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali x.com

ALLA SCOPERTA DELLE OLIMPIADI - UN SABATO DA SOGNO: L’ITALIA VOLA A MILANO CORTINA 2026! ORO LOLLOBRIGIDA A RHO, ARGENTO A FRANZONI E PARIS BRONZO A BORMIO Le Olimpiadi non potevano iniziare sotto un segno miglio facebook