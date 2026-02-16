Taekwondo Balestrate e Trappeto trionfano ai campionati regionali con un primo e un secondo posto

L’associazione Le Pantere della polizia di Trappeto e Balestrate ha vinto due medaglie ai campionati regionali di taekwondo, portando a casa un primo e un secondo posto. La vittoria si è concretizzata grazie alle prestazioni di alcuni giovani atleti, tra cui un ragazzo di Balestrate che ha conquistato il primo posto nella categoria under 16. La competizione si è svolta nel fine settimana, attirando numerosi spettatori e appassionati di arti marziali.

Inizia con un doppio successo l'anno sportivo dell'associazione Le Pantere della polizia di Trappeto e Balestrate. Nel campionato regionale di taekwondo l'allieva Melissa Beccali si è laureata campionessa regionale nella categoria Cadetti. Per Marco Ferrara invece il titolo di vice campione regionale nella stessa categoria. Le gare si sono svolte sabato scorso al palazzetto dello sport di Mazara del Vallo. Adesso è già tempo per la squadra di atleti di guardare avanti. Prossimo appuntamento il 1° marzo a Palermo con la gara "open piccoli e grandi campioni". In previsione della nuova tappa, gli allievi sono chiamati ad allenamento quotidiano nelle palestre di Trappeto e Balestrate.