Tadej Pogacar campione di ciclismo e incassi | nel 2026 potrebbe toccare il tetto dei 15 milioni di euro

Tadej Pogacar, campione di ciclismo, ha raggiunto un totale di 110 vittorie in carriera e a 26 anni si trova tra i ciclisti più vincenti. Con i suoi ultimi traguardi nelle corse Monumento, il suo guadagno potrebbe arrivare a circa 15 milioni di euro nel 2026. La sua carriera si caratterizza per i numerosi successi e per i premi economici accumulati grazie alle competizioni più importanti del circuito.

Quanto vince Tadej Pogacar lo vedono tutti: con i suoi ultimi successi nelle Monumento ha toccato quota 110 vittorie complessive in carriera a soli 26 anni. Una cifra "mostruosa" che si accompagna a quella altrettanto abnorme degli incassi stagionali che lo sloveno guadagna. Tra stipendio base, i bonus del Team, premi delle gare, sponsor e merchandising, Tadej Pogacar è una vera e propria azienda: che nel 2026 si appresta a toccare i 15 milioni di euro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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