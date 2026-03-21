Ciclismo il marziano Tadej Pogacar conquista finalmente la Milano-Sanremo

Tadej Pogacar ha vinto la 117ª edizione della Milano-Sanremo, battendo l’inglese Tom Pidcock in una volata finale. Lo sloveno, noto come uno dei ciclisti più talentuosi, ha conquistato la classica italiana dopo aver affrontato i 299 chilometri della corsa. La gara si è conclusa con un testa a testa tra i due atleti, che hanno tagliato il traguardo in rapida sequenza.

Tadej Pogacar vince la 117a edizione della Milano-Sanremo. Lo sloveno regola in una volata a due l’inglese Tom Pidcock. Per lo sloveno è il primo successo nella Classicissima. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ciclismo, il "marziano" Tadej Pogacar conquista finalmente la Milano-Sanremo Articoli correlati Leggi anche: Strade Bianche 2026: Tadej Pogacar al debutto stagionale. La Milano-Sanremo obiettivo n.1 Tadej Pogacar: “La Milano-Sanremo è adatta a me, ho fatto tante ricognizioni del Poggio…”Tadej Pogacar ha messo nel mirino la Milano-Sanremo come uno degli obiettivi principali dell’intera stagione e si presenterà quindi al via della... Pogacar può davvero vincere la Milano Sanremo Tutti gli aggiornamenti su Tadej Pogacar Discussioni sull' argomento Su Sportweek: Pogacar il marziano di Lubiana, la battaglia di Amadio e due chiacchiere con... Lewandowski; Su Sportweek | Pogacar il marziano di Lubiana la battaglia di Amadio e due chiacchiere con Lewandowski. Cosa è successo a Tadej Pogacar alla Milano-Sanremo: la caduta e i km che mancavano all’arrivoNel corso della Milano-Sanremo 2026 di ciclismo su strada, corsa che fa parte della Coppa Italia delle Regioni, una caduta ha rischiato di scombinare la ... oasport.it La corsa che Tadej Pogacar non riesce a vincereÈ la Milano-Sanremo, che il ciclista più forte del mondo correrà sabato per la sesta volta e – cosa che gli capita di rado – senza partire da favorito ... ilpost.it CICLISMO | Tadej Pogacar vince la 117/a edizione della Milano-Sanremo. Lo sloveno regola in una volata a due l'inglese Tom Pidcock. #ANSA facebook Incredibile alla Milano-Sanremo! Tadej Pogacar non riesce a controllare la bici e casca a terra! Con lui anche Wout Van Aert e l'azzurro Pellizzari Ps. Lo sloveno è già rientrato nel gruppo di testa #Ciclismo #Cycling #MilanoSanremo #Pogacar x.com