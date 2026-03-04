Perché Tadej Pogacar correrà su un tratto della Strade Bianche a suo nome | mai accaduto nel ciclismo

Da fanpage.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tadej Pogacar correrà su un tratto della Strade Bianche a suo nome, una scelta senza precedenti nel mondo del ciclismo. Di solito, le tappe o i settori vengono dedicati a campioni del passato o a quelli che hanno terminato la carriera, ma questa volta la decisione coinvolge un atleta ancora in attività. La modifica si applica a un tratto specifico della corsa, che si svolge sulle strade sterrate toscane.

Si solito si dedicano cime, settori o traguardi ai campioni del passato o che hanno concluso la propria carriera. Sabato 7 marzo, Tadej Pogacar riscriverà la storia del ciclismo ancora una volta: correrà alla Strade Bianche con un tratto di sterrato dedicato a suo nome. Mai accaduto prima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Strade Bianche 2026: il settore Colle Pinzuto intitolato a Tadej Poga?arUn legame sottile tra polvere e pendenza, che restituisce alla Strade Bianche una funzione rituale nel calendario: essere terreno di esibizione per...

Pogacar contro tutti, lo spettacolo della Strade Bianche. Percorso, orari e favoriti: Siena capitale del ciclismoSiena, 4 marzo 2026 – Lo scacco al Re pare onestamente improbabile, ma il ciclismo è uno sport particolare, bello e imprevedibile.

Contenuti utili per approfondire Perché Tadej Pogacar.

Discussioni sull' argomento Gilbert: Pogacar non sarà mai il favorito alla Roubaix, a volte tendiamo a sopravvalutarlo; Ciclismo, l'alassino Luca Giaimi promosso nella squadra World Tour della Uae Team Emirates.

Pogacar scalpita dopo il lungo inverno: Non vedo l'ora di correre alla Strade Bianche. Ci sarà anche Del ToroCiclismo, Pogacar è pronto a debuttare dopo un inverno trascorso ad allenarsi. Alla Strade Bianche avrà al suo fianco Del Toro, con l'UAE che studia il piano per la Sanremo ... sport.virgilio.it

perché tadej pogacar perché tadej pogacar correràPogacar e Vingegaard, la strana attesa: non hanno ancora corso nel 2026, ma il duello è già ripartitoCiclismo, i due corridori di riferimento delle corse a tappe ai box: Pogacar correrà alla Strade Bianche il 7 marzo, Vingegaard dall'8 marzo alla Parigi-Nizza. sport.virgilio.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.