Perché Tadej Pogacar correrà su un tratto della Strade Bianche a suo nome | mai accaduto nel ciclismo

Tadej Pogacar correrà su un tratto della Strade Bianche a suo nome, una scelta senza precedenti nel mondo del ciclismo. Di solito, le tappe o i settori vengono dedicati a campioni del passato o a quelli che hanno terminato la carriera, ma questa volta la decisione coinvolge un atleta ancora in attività. La modifica si applica a un tratto specifico della corsa, che si svolge sulle strade sterrate toscane.

Si solito si dedicano cime, settori o traguardi ai campioni del passato o che hanno concluso la propria carriera. Sabato 7 marzo, Tadej Pogacar riscriverà la storia del ciclismo ancora una volta: correrà alla Strade Bianche con un tratto di sterrato dedicato a suo nome. Mai accaduto prima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Strade Bianche 2026: il settore Colle Pinzuto intitolato a Tadej Poga?arUn legame sottile tra polvere e pendenza, che restituisce alla Strade Bianche una funzione rituale nel calendario: essere terreno di esibizione per...

Pogacar contro tutti, lo spettacolo della Strade Bianche. Percorso, orari e favoriti: Siena capitale del ciclismoSiena, 4 marzo 2026 – Lo scacco al Re pare onestamente improbabile, ma il ciclismo è uno sport particolare, bello e imprevedibile.

