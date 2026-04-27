Il tablet che Pierina Paganelli aveva nella borsa la sera dell'omicidio si accese tre ore dopo la sua morte

Nella serata del 3 ottobre 2023, il tablet appartenente a Pierina Paganelli, trovato nella sua borsa, si attivò circa tre ore dopo il suo omicidio. L'accensione del dispositivo non avvenne immediatamente dopo il decesso, ma si verificò in un momento successivo, suggerendo una possibile interazione umana con il tablet nel periodo successivo alla morte. Questa circostanza sta al centro delle indagini in corso.

Il tablet che Pierina Paganelli aveva con sé la sera in cui fu uccisa, il 3 ottobre del 2023, fu acceso tre ore dopo il delitto per un'interazione umana. Sulla scena del crimine, secondo quanto riferito dal maresciallo dei carabinieri Francesco Lobefaro, sentito in Corte d'Assise a Rimini, vi era una persona tre ore dopo l'aggressione.🔗 Leggi su Fanpage.it

Delitto Pierina Paganelli: la verità di Manuela Bianchi - Ore 14 Sera 26/03/2026

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