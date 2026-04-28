Il modello Sym Joyride 300 è stato aggiornato con un design più attuale e una dotazione di serie più ricca. Il nuovo scooter monta un motore monocilindrico Euro 5+ da 278 cc, in grado di offrire prestazioni efficienti. La versione rinnovata si presenta con caratteristiche che puntano a migliorare l’aspetto estetico e funzionale rispetto alla versione precedente. Le modifiche si concentrano sia sull’aspetto estetico che sulla dotazione tecnica.

Sym aggiorna il Joyride 300 con una versione 2026 che non cambia la filosofia del modello, ma interviene in modo evidente su stile, dotazione e alcuni aspetti legati all’ergonomia. Il nuovo Joyride resta uno scooter pensato per un utilizzo quotidiano piuttosto ampio, dalla mobilità urbana agli spostamenti extraurbani, con una formula intermedia tra lo scooter a pedana piatta e quello più turistico. La ruota anteriore da 16 pollici, abbinata alla posteriore da 14, conferma l’attenzione alla stabilità e alla facilità di guida, mentre la pedana piatta mantiene un vantaggio pratico nell’uso quotidiano, che può prevedere il trasporto di oggetti. La novità più visibile riguarda il design.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sym Joyride 300 rinnovato: più dotazione e nuovo stile

SYM JOYRIDE 300 - prvi utisak u vožnji

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