Miuccia ha riportato in auge un accessorio degli anni Novanta, trasformandolo nel dettaglio più ricercato del 2026. Questo elemento, considerato tra i più democratici dell’epoca, torna a essere protagonista nelle sfilate di moda e nelle strade. Un filo a zig zag collega i corridoi delle scuole superiori di allora ai front row delle passerelle più prestigiose di inizio anno.

E siste un sottile filo a zig zag che unisce i corridoi delle high school anni Novanta ai front row più esclusivi di inizio 2026. È un cerchietto per capelli in stile Y2K che smette di essere un gioco per giovanissimi e torna a rivendicare il suo ruolo di accessorio cult per donne di tutte le generazioni sulla passerella Autunno-Inverno 20262027 di Miu Miu. La rivoluzione del grembiule: Miu Miu PE 2026 riscrive il senso del capo simbolo del lavoro femminile X Molto più di un semplice recupero d'archivio, si tratta di un cortocircuito temporale che celebra l'epoca e le sue eroine indomabili. Ma chic. Sotto la direzione di Miuccia Prada, l' accessorio a fisarmonica abbandona definitivamente il recinto dei ricordi adolescenziali.

© Iodonna.it - Grazie a Miuccia, l'accessorio più democratico degli anni Novanta diventa il nuovo dettaglio couture del 2026. Ecco come indossarlo in stile cool e attuale

