Femminicidio e vendetta al femminile | Bologna protagonista nel nuovo thriller di Marilù Oliva

Bologna si trasforma in scena di un nuovo thriller di Marilù Oliva. La città diventa protagonista di una storia di femminicidio e vendetta al femminile, raccontata con toni forti e diretti. La scrittrice porta i lettori tra le vie di Bologna, dove il dramma si intreccia con le emozioni e le scelte dure dei personaggi. La narrazione cattura l’attenzione fin dalle prime pagine, senza giri di parole.

Bologna è al centro di una narrazione intensa e provocatoria, quella che emerge dal nuovo romanzo di Marilù Oliva, “Via delle Streghe”. Il libro, presentato oggi in SalaBorsa, esplora il tema del femminicidio attraverso una lente inusuale: la vendetta. Quattro donne, unite da un passato traumatico e da un desiderio di giustizia, decidono di farsi giustizia da sole, scatenando un’ondata di reazioni e interrogativi sulla natura della violenza e della legge. La presentazione del libro, prevista per le 18, si preannuncia un momento di confronto acceso su un tema di scottante attualità. Marilù Oliva, insegnante e scrittrice bolognese, ha scelto di affrontare la piaga del femminicidio attraverso il genere thriller, convinta che questa forma narrativa possa veicolare un messaggio più forte e immediato.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Bologna Storie

Ultime notizie su Bologna Storie

Argomenti discussi: Imma Rizzo e la legge sullo stop ai permessi per i colpevoli di femminicidio: Non cerco vendetta per mia figlia Noemi, voglio che non accada più; La vendetta nasce in ’Via delle Streghe’; Un femminicida nero e con problemi psichici: l'unica storia che accettiamo; Femminicidi, mascolinità e Vangelo: quando l’amore smette di servire e comincia a possedere.

