Susy Fuccillo nuove rivelazioni dopo la morte del marito | Cambiamento più difficile non sono pronta a…

Susy Fuccillo, ex ballerina nota per aver partecipato a una precedente edizione di Amici di Maria De Filippi, ha rilasciato nuove dichiarazioni in seguito alla morte del marito. In un’intervista, ha parlato delle difficoltà legate ai cambiamenti nella sua vita e della sensazione di non essere ancora pronta ad affrontarli. La donna continua a ricevere il sostegno di molti fan che la seguono da anni.

In molti si ricordano di Susy Fuccillo per la sua partecipazione ad una passata edizione di Amici di Maria De Filippi, l'ex ballerina a distanza di molti anni può ancora contare sull'affetto di tantissimi fan. Quello che sta vivendo l'ex ballerina è il periodo più difficile della sua vita, lo scorso dicembre infatti ha perso il marito, Salvatore Raciti. I due stavano insieme da sedici anni ed erano più innamorati che mai, dieci anni fa erano diventati marito e moglie e continuavano a costruire insieme il loro futuro. Dalla loro relazione sono nate tre figlie, lui all'improvviso ha però avuto un malore e li ha lasciati.... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

