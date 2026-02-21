Due ciclisti si urtano in centro uno sbatte violentemente la testa sull' asfalto | è grave

Un incidente tra due ciclisti ha causato gravi conseguenze in centro città. Durante una pedalata mattutina, uno dei due, un uomo di 41 anni, ha perso il controllo e si è scontrato con il suo amico, cadendo rovinosamente sull’asfalto. L’impatto ha provocato un forte colpo alla testa, costringendolo a essere trasportato d’urgenza in ospedale. L’incidente si è verificato in via Bengasi a Mezzogoro, nel comune di Codigoro.

Un incidente in pieno centro. La caduta rovinosa e la corsa in ospedale. Nel corso della mattinata di sabato 21 febbraio, un ciclista 41enne ha sbattuto violentemente la testa sull’asfalto a seguito dell’impatto con un amico, mentre si trovava in via Bengasi a Mezzogoro (frazione di Codigoro). Secondo una prima ricostruzione, i due uomini facevano parte di un gruppo impegnato in un giro in bici. Per cause ancora da accertare, il 41enne e un altro ciclista si sono scontrati, con il primo che è finito rovinosamente a terra. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri: i primi hanno preso in cura il ferito che, secondo quanto si apprende, sarebbe in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

