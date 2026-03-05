Due adulti si incontrano e si piacciono al punto da decidere di ingannarsi reciprocamente. Fabbio, Luigi e Virginia Raffaele sono protagonisti nel nuovo film

F abio e Luigi e Virginia Raffaele tornano di nuovo insieme nel film Un bel giorno (da oggi al cinema). Tommaso è un vedovo completamente assorbito dal lavoro e dalla gestione delle quattro figlie. Dopo la morte della moglie non si è più aperto al mondo. L’incontro con Lara a una serata di beneficenza riaccende in lui il desiderio di rimettersi in gioco. Nel tentativo di conquistare la fiducia della donna, Tommaso decide di nascondere un dettaglio importante: l’esistenza delle figlie. Nasce una relazione fatta di equivoci e segreti. “Tre di troppo”: Fabio De Luigi, Virginia Raffaele e i figli all’improvviso X Leggi anche › “10 giorni con i suoi”: Fabio De Luigi e Valentina Lodovini tornano al cinema con la famiglia Rovelli Un bel giorno: trama del film. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Che cosa accade quando due adulti si incontrano e si piacciono al punto da decidere di ingannarsi reciprocamente?

La leggenda cinese di Qixi: quando due stelle innamorate si incontrano una volta l’annoOgni anno, il settimo giorno del settimo mese lunare del calendario cinese, milioni di persone in Oriente alzano gli occhi al cielo notturno.

“Sono morto per 40 minuti”: quando si sveglia accade l’impensabile. Da brividi!Un malore improvviso, il cuore che si ferma, il tempo che si dilata fino quasi a scomparire.

Altri aggiornamenti su Che cosa.

Temi più discussi: Messico. Il vuoto del potere e la domanda sulla pace - Comunione e Liberazione; Live Transmission: le sismografie del gesto di Morgan O’Hara a Studio la Linea Verticale; Quando le scuole funzionano ma mancano gli spazi: il diritto allo studio non può dipendere dai metri quadrati; Birdwatching, palestra per non fare invecchiare il cervello.

Cosa succede al corpo quando si starnutisce?Scopri cosa succede al corpo quando si starnutisce e come avviene questo complesso processo neurologico e muscolare. microbiologiaitalia.it

Cosa accade quando la vita di un altro irrompe nella nostra? La guerra dentroChe cosa accade quando la vita di un altro irrompe nella nostra? La letteratura si nutre di domande che non hanno una risposta univoca, ma che spalancano crepe nei nostri assetti interiori. E’ da qui ... ilfoglio.it

Il Sole 24 ORE. . Cosa rischia il commerciante che non provvede a collegare Pos e registratore di cassa Risponde Andrea Trevisani, della Direzione Politiche fiscali di @confartigianato Video a cura di Vittorio Nuti . . Registratori e Pos collegati dal 5 marzo | Fi - facebook.com facebook

Dalla parte del pazzo. Ovvero l’impossibilità di comprendere che cosa significhi avere paura e speranza nelle bombe (di M. Feltri) x.com