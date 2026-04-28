Supplenze con Algoritmo docenti con punteggi superiori esclusi La Cassazione dichiara illegittima l’esclusione automatica Miceli | Così orientamento uniforme

La Corte di cassazione ha stabilito che l’esclusione automatica dei docenti con punteggi superiori durante le supplenze gestite tramite algoritmo è illegittima. La decisione si basa su una sentenza che ha respinto il ricorso contro una precedente sentenza di merito, confermando che le esclusioni automatiche sono da considerarsi illegittime. Il giudice ha inoltre sottolineato la necessità di un trattamento equo e trasparente per tutti i docenti coinvolti.

La gestione delle supplenze scolastiche attraverso l’algoritmo torna al centro del contenzioso. Con ordinanza del 16 febbraio 2026, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Sezione Lavoro, chiamata a enunciare un principio di diritto su una questione destinata a incidere su numerosi procedimenti in corso. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Ferie docenti precari, la Cassazione torna a decidere: cosa cambia. DIRITTO IN CATTEDRA con Avv. Miceli giovedì 30 aprile ore 16 Supplenze docenti 2026: ecco come funzionerà l’algoritmo da GPS e la nomina dalle graduatorie di istituto [LO SPECIALE]Supplenze docenti 202627: chiusa la fase di presentazione delle domande GPS, prossimi step sono lo scioglimento della riserva, la prima fascia di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Supplenze 2026, nuova procedura per assegnare gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore. Prima ai docenti di ruolo e poi ai precari; Assunzioni da GPS I FASCIA Sostegno 2026, pubblicato il Decreto MIM: bisognerà presentare domanda delle 150 preferenze per poter partecipare? Ecco tutte le indicazioni indispensabili in merito; Supplenze 2026-2028: per aspiranti inseriti a pieno titolo in GAE e GPS la provincia della I fascia delle GI deve coincidere con quella delle GPS; Assunzioni docenti da GPS sostegno prima fascia. Ecco il decreto 2026. Scuola. Supplenze, precari contro il valzer dell'algoritmoIl valzer dell’algoritmo per l’assegnazione delle supplenze non piace ai precari friulani della scuola. Tanto che dalla Flc Cgil di Pordenone arriva forte la richiesta di tornare alle nomine in ... ilgazzettino.it Continuità didattica sostegno 2026/27: come e quando il docente può accettare o rifiutare la conferma della supplenzaCon la nota 7766 del 26 marzo 2026 Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2026/2027, il Ministero dell’Istruzione dà attuazione al DL 127/25, estendend ... orizzontescuola.it Supplenze docenti 2025/26: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 88/2024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'… x.com Supplenze Docenti, Nuove Opportunità per la Primaria: Dove ed Entro Quando Fare Domanda Link al primo commento - facebook.com facebook