Superyacht legato a un oligarca vicino a Putin attraversa lo Stretto di Hormuz nonostante il blocco

Un superyacht dal valore di oltre 500 milioni di dollari, collegato a un oligarca russo vicino a Putin, ha attraversato lo Stretto di Hormuz nonostante le restrizioni imposte. Il natante, denominato “Nord”, ha percorso la rotta tra Dubai e Oman, sfidando il blocco marittimo e aggirando le limitazioni imposte alle navi di questa categoria. La traversata si è svolta nel contesto di tensioni legate a sanzioni e controlli sulle rotte commerciali nella regione.

Il “Nord”, yacht da oltre 500 milioni di dollari collegato al miliardario russo Alexey Mordashov, ha percorso la rotta Dubai-Oman sfidando le restrizioni nello strategico passaggio marittimo.. Un superyacht riconducibile a un alleato del presidente russo Vladimir Putin ha attraversato lo Stretto di Hormuz nonostante il blocco in corso. A riferirlo è la BBC, che segnala il passaggio del “Nord”, imbarcazione di lusso lunga 142 metri collegata al miliardario Alexey Mordashov, attualmente soggetto a sanzioni internazionali. Lo yacht, dal valore stimato superiore ai 500 milioni di dollari, ha viaggiato da Dubai a Muscat nel fine settimana, risultando tra le poche imbarcazioni private ad aver attraversato lo strategico Stretto di Hormuz negli ultimi mesi.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Superyacht legato a un oligarca vicino a Putin attraversa lo Stretto di Hormuz nonostante il blocco Notizie correlate Hormuz, il superyacht dell’oligarca vicino a Putin sfugge al blocco: il caso del ‘Nord’ da 500 milioni(Adnkronos) – Un superyacht riconducibile a un oligarca russo vicino al presidente Vladimir Putin ha attraversato lo Stretto di Hormuz, uno dei... Leggi anche: Hormuz, petroliera cinese attraversa lo Stretto. Cina: “Irresponsabile il blocco navale Usa” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Iran, Trump: Scettico sulla proposta negoziale; Yacht Nord di Mordashov attraversa Hormuz: perché la rotta Dubai-Muscat pesa sulle sanzioni; Il ministro iraniano prende in giro Trump mentre visita Putin mentre gli Stati Uniti affermano che la proposta di cessate il fuoco di Teheran è migliore di quanto ci aspettassimo – Aggiornamenti in tempo reale. Hormuz, il superyacht dell’oligarca vicino a Putin sfugge al blocco: il caso del 'Nord' da 500 milioniIl superyacht dell’oligarca russo Alexey Mordashov attraversa uno degli snodi più sensibili del mondo. Nessuna conferma sulla sua presenza a bordo ... adnkronos.com Maxi yacht di un oligarca russa sanzionato dagli Usa, attraversa lo stretto di HormuzUn maxi yacht legato a un oligarca russo soggetto a sanzioni ha attraversato oggi lo stretto di Hormuz, un'area particolarmente congestionata. Lo riporta la Cnn citando i dati di tracciamento delle na ... ansa.it L’Iran chiede la fine del blocco navale statunitense nello stretto di Hormuz e di rinviare i negoziati sul programma nucleare, ma Trump non è convinto. Tutti gli aggiornamenti, man mano che arrivano: facebook Guerra in Medio Oriente: anche i cavi Internet nello Stretto di Hormuz sono a rischio x.com