Hormuz petroliera cinese attraversa lo Stretto Cina | Irresponsabile il blocco navale Usa

Una petroliera cinese ha attraversato lo Stretto di Hormuz, suscitando le reazioni della Cina che ha definito il blocco navale imposto dagli Stati Uniti come un atto pericoloso. La situazione nel tratto di mare strategico tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman continua a essere al centro di tensioni tra le parti coinvolte. La navigazione delle imbarcazioni nel passaggio rimane sotto stretta sorveglianza e monitoraggio internazionale.