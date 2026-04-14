Hormuz petroliera cinese attraversa lo Stretto Cina | Irresponsabile il blocco navale Usa
Una petroliera cinese ha attraversato lo Stretto di Hormuz, suscitando le reazioni della Cina che ha definito il blocco navale imposto dagli Stati Uniti come un atto pericoloso. La situazione nel tratto di mare strategico tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman continua a essere al centro di tensioni tra le parti coinvolte. La navigazione delle imbarcazioni nel passaggio rimane sotto stretta sorveglianza e monitoraggio internazionale.
Home > Esteri > Il blocco navale imposto dagli Usa nello Stretto di Hormuz è “un atto pericoloso è irresponsabile”. A dirlo è la Cina attraverso un portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun, a poche ore dall’entrata in vigore della misura annunciata dall’amministrazione Trump nei confronti dell’Iran, in accordo con Israele. La presa di posizione di Pechino arriva nonostante attraverso lo Stretto sia passata la petroliera Rich Starry di proprietà cinese, battente bandiera del Malawi. L’imbarcazione è entrata questa mattina nel Golfo dell’Oman attraversando Hormuz dopo l’entrata in vigore del blocco statunitense, secondo le informazioni del servizio di tracciamento di Marine Traffic, aggiornato a poco prima delle 7.🔗 Leggi su Lapresse.it
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