SuperEnalotto realizzato un 5 da oltre 30mila euro a Giugliano

Nella serata di lunedì 27 aprile 2026, un giocatore di Giugliano in Campania ha centrato un “5” al SuperEnalotto, portando a casa oltre 30mila euro. La vincita è stata segnalata da Agipronews e si aggiunge a un concorso caratterizzato da diverse giocate e vincite. La città si prepara a vivere i giorni successivi con l’entusiasmo tipico di chi si affida alla fortuna per cambiare la propria situazione.

Festeggia la Campania grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di lunedì 27 aprile 2026, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, è stato indovinato un “5” da 30.594,94 euro presso il "Tabacchi" in Via Pigna "Poggio delle Rose", in zona Casacelle. Caccia al fortunato vincitore. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 28 aprile, sale a 156 milioni di euro, attualmente il più alto del mondo.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - SuperEnalotto, realizzato un “5” da oltre 30mila euro a Giugliano Notizie correlate Leggi anche: SuperEnalotto, Campania protagonista: realizzato un “5” da oltre 30mila euro Leggi anche: SuperEnalotto, Campania protagonista: realizzato un “5” da oltre 93mila euro Napoli Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: SuperEnalotto, sfiorato il 6 in Puglia: a Lecce realizzato un 5 da oltre 26mila euro; SuperEnalotto, Napoli festeggia: centrato un 5 molto ricco; SuperEnalotto, Campania protagonista: realizzato un 5 - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi: i numeri vincenti di giovedì 23 aprile 2026. SuperEnalotto, sfiorato il 6 in Puglia: a Lecce realizzato un 5 da oltre 26mila euroLa Puglia ad un passo dal 6 del SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 23 aprile 2026, nella regione è stato messo a segno un ... quotidianodipuglia.it SuperEnalotto, a Greccio centrato un 5 da oltre 14.000 euroNel Lazio sfiorato il 6 al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di sabato 18 aprile 2026 a Greccio, in provincia di Rieti presso la Tabaccheria situata in via Limiti Nord, 84/B è ... rietinvetrina.it Giornata di festa per qualche (si presume) bolzanino. Nell’estrazione del SuperEnalotto di questa sera è stato centrato un 5 giocato nella Tabaccheria #Europa al civico 30 di viale Europa. Chi ha azzeccato i cinque numeri (13-33-37-68-82) porta a casa 51.98 facebook Ancora due “5” al SuperEnalotto in Toscana, a un solo numero dal jackpot mostruoso x.com