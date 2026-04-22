SuperEnalotto Campania protagonista | realizzato un 5 da oltre 93mila euro Napoli

Nella serata di martedì 21 aprile 2026, un giocatore di Napoli ha centrato un “5” nel SuperEnalotto, vincendo più di 93.000 euro. La notizia è stata diffusa da Agipronews e conferma ancora una volta come la Campania sia protagonista di questa estrazione. La giocata vincente è stata realizzata nella città partenopea, portando una somma significativa al fortunato vincitore.

Festeggia la Campania grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 21 aprile 2026, a Napoli è stato indovinato un “5” da 93.725,23 euro presso il punto vendita Tabacchi in Corso Europa, 52. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 23 aprile, sale a 153,5 milioni di euro, attualmente il più alto del mondo. Sanità, Errico (FI): “Campania maglia nera per carenza di medici di base. Serve intervento straordinario di Fico” Ieri in Campania: accoltellato e poi gettato dal terrazzo, l’amico confessa. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - SuperEnalotto, Campania protagonista: realizzato un “5” da oltre 93mila euro Napoli Notizie correlate Leggi anche: SuperEnalotto: Campania protagonista, centrati quattro “5” da oltre 75mila euro Leggi anche: SuperEnalotto, festa in Campania: centrato un “5” da oltre 14mila euro Contenuti di approfondimento Temi più discussi: SuperEnalotto, Emilia Romagna protagonista: realizzato un '5' da oltre 24mila euro a Cervia (RA); Lotto, Campania protagonista: vinti oltre 138mila euro; SuperEnalotto, festa in Campania: centrato un 5 da oltre 14mila euro; Lotto Campania protagonista | vinti oltre 138mila euro. SuperEnalotto, festa in Campania: a Sant’Agnello centrato un 5Il SuperEnalotto premia la Campania. Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 18 aprile 2026, è stato realizzato un 5 da 14.073,27 euro a ... napolivillage.com SuperEnalotto, in Campania ad un passo dal 6In Campania sfiorato il 6 al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di giovedì 16 aprile 2026 a Napoli - presso la Totoricevitoria ... napolivillage.com Superenalotto, i numeri vincenti di oggi - Jackpot da 152,6 milioni - facebook.com facebook