SuperEnalotto sfiorato il 6 in Campania | centrato un 5 da 30mila euro

La Campania esulta con il SuperEnalotto. Nell'estrazione di giovedì 5 marzo centrato un "5" da 30.632,55euro a Torre del Greco, in provincia di Napoli, presso il Tabacchi De Luca Bossa in via Benduce, 60. L'ultimo "6" da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 6 marzo, sale a 130,3 milioni di euro.