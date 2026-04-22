SuperEnalotto colpo a Napoli | centrato un 5 da oltre 93mila euro

Un colpo al SuperEnalotto è stato realizzato in un punto vendita di Corso Europa a Napoli, dove è stato centrato un “5” che ha portato una vincita di oltre 93mila euro. Nessun giocatore ha indovinato il “6”, così il montepremi rimane il più alto al mondo. La schedina vincente è stata convalidata nel negozio locale, che ora si trova al centro dell’attenzione.

Colpo al SuperEnalotto in un punto vendita di Corso Europa, a Napoli. Nessun “6”, il montepremi resta il più alto al mondo. La fortuna fa tappa a Napoli con il SuperEnalotto. Nel concorso di martedì 21 aprile 2026 è stato centrato un “5” del valore di 93.725,23 euro presso un punto vendita Sisal Tabacchi in Corso Europa, 52. Nonostante la vincita registrata in città, il “6” continua a sfuggire, facendo salire il jackpot per la prossima estrazione – prevista giovedì 23 aprile – a 153,5 milioni di euro, attualmente il più alto al mondo. La combinazione vincente del concorso n. 64 è stata:18 – 19 – 40 – 43 – 56 – 77Jolly: 6SuperStar: 65 Nel complesso, il concorso ha distribuito 392.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - SuperEnalotto, colpo a Napoli: centrato un “5” da oltre 93mila euro Notizie correlate Leggi anche: SuperEnalotto, Campania protagonista: realizzato un “5” da oltre 93mila euro Napoli Leggi anche: SuperEnalotto, festa in Campania: centrato un “5” da oltre 14mila euro Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lotto e 10eLotto in Campania: vinti oltre 138mila euro; SuperEnalotto, in Campania ad un passo dal 6 - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Un colpo studiato nei dettagli: le ipotesi sulla rapina a Napoli; Il 'cinque' al Superenalotto frutta un colpo da 24mila euro nel Ravennate. Superenalotto, centrato il 6: vinti 101 milioni di euro a Napoli con una schedina da 2 euroÈ stato centrato a Napoli il ‘6’ al Superenalotto e il vincitore si porta a casa una vincita monstre da 101.511.953,21 euro. La combinazione vincente è stata 6, 20, 40, 55, 71 e 80, indovinata con una ... ilfattoquotidiano.it SuperEnalotto, in Campania ad un passo dal 6In Campania sfiorato il 6 al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di giovedì 16 aprile 2026 a Napoli - presso la Totoricevitoria ... napolivillage.com SuperEnalotto: il jackpot ora fa davvero paura - Cambiano le estrazioni - facebook.com facebook