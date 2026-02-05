Fisco in arrivo 2,4 milioni di lettere dall' Agenzia delle Entrate | cosa sono chi può riceverle e come rispondere

Da ilmessaggero.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’invio di oltre 2,4 milioni di lettere ai contribuenti italiani. Sono messaggi che spiegano come funzionano i controlli e invitano a verificare la propria posizione fiscale. Vincenzo Carbone, direttore dell’agenzia, ha detto che queste lettere vogliono aiutare i cittadini a evitare problemi con il fisco, ma molti ancora non sanno cosa devono fare una volta riceute. Le prime scadenze sono in arrivo, e chi riceve la comunicazione dovrebbe controllare bene le istruzioni e rispondere in tempo.

"Caro contribuente ti scrivo". Vincenzo Carbone, direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha annunciato a Telefisco l’invio di oltre 2,4 milioni di lettere di compliance nel corso del 2026. Queste comunicazioni, frutto di analisi predittive e incroci di dati, mirano a prevenire l’evasione fiscale segnalando anomalie. Si tratta di 'reminder' per ricordare al contribuente di verificare se il suo comportamento sia stato o meno corretto. Una parte di queste lettere, ha spiegato Crabone, «andranno ai contribuenti che hanno dimenticato, altre saranno indirizzate a chi non ha presentato la dichiarazione mentre sull'Iva segnaleremo i casi in cui per fatture e corrispettivi emessi non risultano gli adempimenti periodici». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

fisco in arrivo 24 milioni di lettere dall agenzia delle entrate cosa sono chi pu242 riceverle e come rispondere

© Ilmessaggero.it - Fisco, in arrivo 2,4 milioni di lettere dall'Agenzia delle Entrate: cosa sono, chi può riceverle e come rispondere

Approfondimenti su Agenzia delle Entrate

Fisco, in arrivo 2,4 milioni di lettere di compliance dall'Agenzia delle Entrate: cosa sono, chi può riceverle e come rispondere

L’Agenzia delle Entrate sta per inviare più di 2,4 milioni di lettere ai contribuenti italiani.

Arrivano le lettere dell'Agenzia delle Entrate, a chi sono destinate e a cosa fare attenzione

Le lettere dell'Agenzia delle Entrate stanno arrivando a circa 2,4 milioni di contribuenti italiani.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Agenzia delle Entrate

Argomenti discussi: Maggiorazioni salariali, sul perimetro applicativo arriva la circolare Entrate; Rendite catastali post bonus edilizi: arrivano altre 20 mila lettere. Come regolarizzarsi; Superbonus e bonus edilizi: controlli del Fisco anche a Foligno, chi rischia; Controlli sulle rendite catastali, 200 mila lettere in arrivo: nel mirino i bonus usati (ma dipende dal valore della casa), chi deve preoccuparsi.

fisco in arrivo 2Fisco, in arrivo 2,4 milioni di lettere di compliance dall'Agenzia delle Entrate: cosa sono, chi può riceverle e come rispondereCaro contribuente ti scrivo. Vincenzo Carbone, direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha annunciato a Telefisco l’invio di oltre ... msn.com

fisco in arrivo 2Fisco, nel 2025 scovati 200 mila evasori totali: «In arrivo 2,4 milioni di lettere compliance»Vincenzo Carbone, direttore dell'Agenzia delle Entrate: «Circa il 43% era completamente sconosciuto al fisco» L'articolo Fisco, nel 2025 scovati 200 mila evasori totali: «In arrivo 2,4 milioni di lett ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.