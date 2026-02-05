Fisco in arrivo 2,4 milioni di lettere dall' Agenzia delle Entrate | cosa sono chi può riceverle e come rispondere

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’invio di oltre 2,4 milioni di lettere ai contribuenti italiani. Sono messaggi che spiegano come funzionano i controlli e invitano a verificare la propria posizione fiscale. Vincenzo Carbone, direttore dell’agenzia, ha detto che queste lettere vogliono aiutare i cittadini a evitare problemi con il fisco, ma molti ancora non sanno cosa devono fare una volta riceute. Le prime scadenze sono in arrivo, e chi riceve la comunicazione dovrebbe controllare bene le istruzioni e rispondere in tempo.

"Caro contribuente ti scrivo". Vincenzo Carbone, direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha annunciato a Telefisco l’invio di oltre 2,4 milioni di lettere di compliance nel corso del 2026. Queste comunicazioni, frutto di analisi predittive e incroci di dati, mirano a prevenire l’evasione fiscale segnalando anomalie. Si tratta di 'reminder' per ricordare al contribuente di verificare se il suo comportamento sia stato o meno corretto. Una parte di queste lettere, ha spiegato Crabone, «andranno ai contribuenti che hanno dimenticato, altre saranno indirizzate a chi non ha presentato la dichiarazione mentre sull'Iva segnaleremo i casi in cui per fatture e corrispettivi emessi non risultano gli adempimenti periodici». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

