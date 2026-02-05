Fisco in arrivo 2,4 milioni di lettere di compliance dall' Agenzia delle Entrate | cosa sono chi può riceverle e come rispondere

L’Agenzia delle Entrate sta per inviare più di 2,4 milioni di lettere ai contribuenti italiani. Vincenzo Carbone, direttore dell’ente, ha annunciato questa novità durante Telefisco. Le lettere di compliance sono strumenti per verificare i dati fiscali dei cittadini e delle imprese. La maggior parte dei destinatari riceverà queste comunicazioni nel prossimo periodo. Chi le riceve dovrà rispondere e chiarire eventuali incongruenze. È importante controllare attentamente le istruzioni e rispondere nel modo giusto per evitare sanzioni o complicazioni.

"Caro contribuente ti scrivo". Vincenzo Carbone, direttore dell'Agenzia delle Entrate, ha annunciato a Telefisco l'invio di oltre 2,4 milioni di lettere di compliance nel corso del 2026. Queste comunicazioni, frutto di analisi predittive e incroci di dati, mirano a prevenire l'evasione fiscale segnalando anomalie. Si tratta di 'reminder' per ricordare al contribuente di verificare se il suo comportamento sia stato o meno corretto. Una parte di queste lettere, ha spiegato Crabone, «andranno ai contribuenti che hanno dimenticato, altre saranno indirizzate a chi non ha presentato la dichiarazione mentre sull'Iva segnaleremo i casi in cui per fatture e corrispettivi emessi non risultano gli adempimenti periodici».

