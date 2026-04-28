Super Mario compie 40 anni | ecco come l’idraulico pixelato è diventato icona globale

Super Mario compie 40 anni e da quattro decenni accompagna generazioni di giocatori di tutto il mondo. Nato come personaggio di un videogioco, è diventato un’icona che ha superato i confini del mondo digitale, influenzando anche altri mezzi di intrattenimento e la cultura popolare. La sua evoluzione ha visto la trasformazione da semplice protagonista di un gioco pixelato a simbolo riconoscibile a livello globale.

Dai pixel di Super Mario Bros. alla consacrazione accademica: IULM lancia Game Lab e porta il videogioco al centro della cultura contemporanea Super Mario non è mai stato solo un videogioco, e continuare a raccontarlo come tale significa non aver capito nulla di come funziona davvero la cultura pop quando smette di essere intrattenimento e diventa linguaggio. Quando Super Mario Bros. arriva nel 1985, non introduce semplicemente un personaggio o una meccanica di gioco, ma stabilisce un codice che attraversa generazioni, piattaforme e media, trasformando un idraulico in pixel in uno degli alfabeti visivi più riconoscibili al mondo. La prima...🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Super Mario compie 40 anni: ecco come l’idraulico pixelato è diventato icona globale Notizie correlate Lo «spezzafame» diventato icona. Il tramezzino compie cent’anniAlzi la mano chi, oltre chi scrive (eh eh), a volte pranza con un tramezzino e un contorno di verdure. Leggi anche: Lady Gaga compie 40 anni: la vita e la carriera di una vera icona Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Super Mario sale in cattedra in IULM!; Super Mario Bros. compie 40 anni: celebrazione speciale all'IULM di Milano; Nasce IULM Game Lab: il videogioco come linguaggio culturale; Yoshi and the Mysterious Book Anteprima. Super Mario compie 40 anni: ecco come l’idraulico pixelato è diventato icona globaleDai pixel di Super Mario Bros. alla consacrazione accademica: IULM lancia Game Lab e porta il videogioco al centro della cultura contemporanea ... panorama.it Super Mario Bros. compie 40 anni: celebrazione speciale all'IULM di MilanoSuper Mario Bros. celebra 40 anni con un grande evento alla IULM, che inaugura il Game Lab e mette il celebre idraulico Nintendo al centro della didattica. megamodo.com "MICHAEL" E "SUPER MARIO GALAXY" I DUE CAMPIONI D'INCASSO DI UNIVERSAL. IL COMMENTO DI MASSIMO PROIETTI. Intervistato dalla rivista #BoxOffice, #MassimoProietti Managing Director di Universal Pictures International Italy, commenta i cam - facebook.com facebook